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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köprü altında mahsur kalan koyun kurtarıldı

Köprü altında mahsur kalan koyun kurtarıldı

Koyunun köprüden kurtarılması

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Mahsur Kaldı Bild İtfaiye Eri Hayvan 


- Bingöl’de köprü altında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay Genç ilçesindeki Demir Köprü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir çiftçi Murat Nehri kıyısında hayvanlarını otlatmaya başladı.
Koyunlardan biri köprünün ayaklarına kadar giderek mahsur kaldı. Bunun üzerine sahibi durumu belediyeye bildirerek yardım istedi. İlçe belediyesinden gelen itfaiye ekibi, hayvanı kurtarmak için köprüden aşağı merdiven uzattı. Aşağı inen bir itfaiye eri koyunu halata bağlayarak yukarı çekilmesini sağlayıp kurtardı. Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.
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