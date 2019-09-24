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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Köpekten kaçarken korkuluk demirine başını çarpan çocuk ağır yaralandı

Köpekten kaçarken korkuluk demirine başını çarpan çocuk ağır yaralandı

Olay yerinden polis görüntüsü

İlk Müdahale Küçük Kız Demir Korkuluk Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-Apartmanda çocuğun başını çarptığı yer
-Hastanede ambulans görüntüsü acil
-Çocuğun taşınması görüntüsü

( AKSARAY -ÖZEL) AKSARAY

- Aksaray’da köpekten kaçarken apartmanda merdivenin korkuluk demirlerine başını çarpan kız çocuğu ağır yaralandı.Olay, Nakkaş Mahallesi 2814. Sokak 6 numaralı Sarıkaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki S.S. teyzesinin 12 yaşındaki kızıyla apartman önünde oynadığı sırada sokaktan geçen başıboş köpeği görünce korktu. Korkuyla apartmana koşan S.S. apartman içerisinde dengesini kaybederek düştü ve merdivenin demir korkuluklarına başını çarptı. Durumu fark eden apartman sakinleri küçük kızın yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Müdahale edilen kız çocuğu, başından aldığı darbeyle durumunun ağır olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
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