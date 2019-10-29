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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam mücadelesini kaybetti

Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerinden görüntü

Yaşam Mücadelesi Küçük Kız Demir Korkuluk Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

-Başını çarptığı apartmanın merdiven korkuluk demirleri
-Olay yerinde polisin görüntüsü
-Kız çocuğunun hastanede taşınırken görüntüsü
-Hastanede ambulans ve detay görüntüleri
-FOTO

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da köpekten korkup kaçarken düşüp apartmanın merdiven korkuluk demirlerine başını çarparak ağır yaralanan 13 yaşındaki Sıla Sevinç, 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 24 Eylül tarihinde Nakkaş Mahallesi 2814. Sokak 6 numaralı Sarıkaya Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Sıla Sevinç teyzesinin 12 yaşındaki kızıyla apartman önünde oynadığı sırada sokaktan geçen başıboş köpeği görünce korktu. Korkuyla apartmana koşan Sıla apartman içerisinde dengesini kaybederek düştü ve merdivenin demir korkuluklarına başını çarptı. Durumu fark eden apartman sakinleri küçük kızın yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Sıla Sevinç, başından aldığı darbeyle durumunun ağır olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede 35 gün yoğun bakımda bulunan Sıla Sevinç yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından hastaneden cenazesi alınan Sıla Sevinç, Aksaray Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezine getirilerek öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığına defnedildi.
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