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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına hayvanseverlerden tepki İzle

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına hayvanseverlerden tepki İzle

Köpeklerin görüntüsü

Köpek Bild Hayvan 

-Vatandaşların köpekleri kurtarma çabaları görüntüsü

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- İzmir’in Menemen ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı. İddiaya göre, vatandaşların site içerisinde uzun zamandır beslediği 11 köpeğin ağızlarında köpük çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi. 11 köpekten 6’sının öldüğü belirlenirken, köpeklerin zehirlendiği iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanları uzun zamandır beslediklerini belirten site sakinlerinden Leyla Dokuzkardeşler, "Buradaki köpekleri istemeyenler vardı, zarar vermeye çalışıyorlardı. Bu köpekleri her önüne gelen beslemezdi, belirli insanlar vardı besleyen. Bize göre kasten zehirlendi. Sabah kalktığımızda havyaların ağızlarından köpük çıkıyordu. Menemen Belediyesi veteriner ekiplerini aradık çok geç geldiler. Geldiklerinde de 11 köpekten 6’sı ölmüştü. Gelen kişi çevrede bir poşet buldu ve onu aldı. Yemek verip zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bunu köpeğe yapan kişi mutlaka bulunmalı. Bugün bunu yapan yarın insana çocuğa da yapar" dedi.

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