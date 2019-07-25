Köpeklerin yaraladığı domuz yavrusu koruma altına alındı

-DOMUZU TEDAVİ EDERKEN -DOMUZU BULANLAR İLE RÖPORTAJ
( GAZİANTEP ) GAZİANTEP
- Gaziantep in islahiye ilçesinde köpeklerin yaraladığı domuz yavrusu bulundu. Gaziantep in İslahiye ilçesinde, köpekler tarafında yaralanan yaban domuzu yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı domuzu köpeklerin arasından kurtaran 62 yaşındaki Mehmet Şengül Tandır'ın haber etmesi üzerine yaralı domuz Milli Parklar Koruma Şefliği'ne teslim edildi. Yaralı domuz, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım