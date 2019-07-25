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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köpeklerin yaraladığı domuz yavrusu koruma altına alındı

Köpeklerin yaraladığı domuz yavrusu koruma altına alındı

DOMUZDA GENEL DETAY

Köpek Irak Yaban Domuzu 

-DOMUZU TEDAVİ EDERKEN
-DOMUZU BULANLAR İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep in islahiye ilçesinde köpeklerin yaraladığı domuz yavrusu bulundu. Gaziantep in İslahiye ilçesinde, köpekler tarafında yaralanan yaban domuzu yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı domuzu köpeklerin arasından kurtaran 62 yaşındaki Mehmet Şengül Tandır'ın haber etmesi üzerine yaralı domuz Milli Parklar Koruma Şefliği'ne teslim edildi. Yaralı domuz, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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