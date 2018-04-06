Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru ayılar ilgi odağı oldu

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru ayılar ilgi odağı oldu

ayıların görüntü

Yarış Köpek Saldırı Irak Yavru Ayılar 

-süt verilmesi
-detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Borçka ilçesinde vatandaşlar, köpeklerin saldırısından kurtardıkları yavru ayıları Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Araçlarıyla ilçeye bağlı Değirmenciler Mahallesi'ne seyir halinde olan Borçka Ensar Vakfı Başkanı Erkan Navdar ve beraberindekiler, köy yolundan indikleri sırada köpeklerin havlama sesi üzerine araçtan inerek sesin geldiği yöne doğru hareket etti. Köpekler tarafından kovalanan iki yavru ayıyı görerek hemen olaya müdahale eden Navdar ve beraberindekiler, yavru ayıları araçlarına alarak Borçka ilçe merkezine götürdü. Navdar, eczaneden aldığı vitamin depolu süt ile beslediği yavru ayıları daha sonra Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Kontrolden geçirilen yavruların tekrar doğaya bırakılacağı kaydedildi. Teslim edilmeden önce ilçede herkesin maskotu haline gelen yavru ayılara ilgi büyük olurken, bazı vatandaşlar da selfie çekinmek için birbirleriyle yarıştı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı