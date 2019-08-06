Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi edilerek doğaya salındı İzle

-Karacanın doğaya bırakılma görüntüsü

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( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’de, sokak köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı. Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Borçka ilçesi Zorlu Köyü'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan ve yaraları iyileşen karaca, 16 gün sonra bulunduğu yerden yeniden doğaya salındı.

