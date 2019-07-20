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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Yaralı karacadan detay görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

İlk Müdahale Köpek Ormanlı Saldırı 


- Artvin’in Borçka ilçesi Zorlu Köyü'nde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Zorlu Köyü'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köye gelerek yaralı karacayı teslim alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı. Veteriner ekipler eşliğinde tedavisi yapılan yaralı karaca, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.
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