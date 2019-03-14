Köpeklerin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu İzle

-Adem Gök detaylar

-Aşı kartı detay

-Bölgeden detay

-köpeklerden detay

-Mustafa Sakarya röp.

-Mustafa Sakarya detaylar



( ANTALYA -ÖZEL) - Üç köpeğin saldırısına uğrayan vatandaşın bağırmaktan sesi kısıldı ANTALYA



- Antalya’da aynı bölgede 4 kişi sokak köpeklerin saldırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Son olarak geçtiğimiz gün 3 köpeğin saldırısında kalçasından yaralanan vatandaşın ise yaşadığı acı sonrası bağırmaktan sesi kısıldı. Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı’nda son iki aydır 4 kişi, sokak köpeklerinin ısırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere gitti. Bölgedeki köpeklerin bir şahıs tarafından çiğ etle beslendiği iddia edilirken, köpeklerin saldırısı sonucu bacak, kol ve vücudunun farklı noktalarından yaralanan vatandaşlar, durumdan şikayetçi olarak mahalle muhtarlığına ve belediyeye başvurdu. "Herkes korkmaya başladı" Bir ay önce parkta saldırıya uğrayan Adem Gök isimli vatandaş, yürüyüş yaparken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.



Saldırı sonucu sol kolundan yararlandığını belirten Gök, "Zıplayarak sol kolumdan ısırdı ve kaçtı. Hastaneye gittim ve 1 aydır 5 tane tetanos aşısı vurundum. 2 senedir burada yürüyüş yapıyordum. Çoğu insan da burada yürüyüş yapıyordu artık çok kimse kalmadı. Herkes köpeklerden korkmaya başladı.

Dün yine bir kişiyi ısırmış. Devamlı bu olaylar yaşanıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. "Bağırmaktan sesim kısıldı"İki gün önce yürüyüş yaparken üç köpeğin saldırısı sonucu yaralandığını ifade eden Mustafa Sakarya (68) pansuman için geldiği hastanede yaşadığı anları şu sözlerle anlattı: "Bankta 3 köpek duruyordu. Bu sırada polis motosikletine iki köpek koşmaya başladı.

Diğer köpek ise arkadan gelerek bana saldırdı ve ısırdı. Daha sonra diğer iki köpek de gelip üçü birden saldırdı. Artık bağırmaktan sesim kısıldı. Çevredeki gençler gelince kaçtılar. Şimdi tedavi oluyorum ama tedirginiz."

