Köpeklerin drone ile imtihanı



- Köpeklerin Beylikdüzü sahilinde drone merakı renkli görüntüler oluşturdu. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi. Hayvanların drone'a olan merakı gün geçtikçe ilginç görüntüler oluşmasına neden oluyor. Beylikdüzü sahilinde drone'u fark eden köpekler renkli görüntüler oluşturdu. Drone'nun hareketlerini takip ederek yakalamaya çalışan sevimli köpeklerin şaşkınlığı görenleri gülümsetti. Drone hızlandığı zaman peşinde koşan köpekler hızlanıp adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone'a yaklaşmaya çalışan köpekler kimi zamanda hızla peşinden koşturdular. Köpekleri sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.

