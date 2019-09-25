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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında - RİZE İzle

Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında - RİZE İzle

- Köpeklerin ayıyı kovalama görüntüleriKöpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesi merkezine inen ayının köpekler tarafından kovalanması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiRİZE (AA) - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesi merkezine inen ayının köpekler tarafından kovalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.İlçe merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen vatandaşlar, Merkez Mahallesi İnönü Bulvarında bir ayının köpekler tarafından kovalandığını gördü. Vatandaşlar, izledikleri ilginç görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.Görüntülerde, İnönü Bulvarında 7 köpek tarafından kovalanan ayının bir taksi durağına girmeye çalıştığı ve giremeyince kaçmaya devam ettiği görülüyor. Belli bir süre kaçan ayı, duvara tırmanmak istese de başarılı olamıyor.Yaklaşık 400 metre köpeklerden kaçan ayı, daha sonra kameraların görüş açısından çıkıyor.Öte yandan yetkililer, vatandaşları yaban hayatına zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Taksi Durağı Köpek Kamera Güvenlik Kamerası İlginç Görüntü 

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