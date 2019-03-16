Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köpekleri uyutup ağıldan 12 kuzu çaldılar

Köpekleri uyutup ağıldan 12 kuzu çaldılar

olay yerinden görüntü

Jandarma Köpek Akalan Hırsız Hayvan 

-hayvan sahibi Yusuf Er’in konuşması
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren hırsızlar, köpekleri ilaçla uyuttuktan sonra 2 aylık 12 kuzuyu çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Er’e ait evin yanındaki ağıla gelen hırsızlar, henüz 2 aylık 12 kuzuyu çaldı. Hırsızların, evde bulunan köpekleri uyutarak etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Olayı gece yarısı fark eden hayvan sahibi Yusuf Er, jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma ekipleri ev ve ahır çevresinde incelemelerde bulunarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anında evde olmadığını kaydeden hayvan sahibi Yusuf Er, maddi zararının yaklaşık 8 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı