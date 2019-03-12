Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Köpekleri pikap araca istiflediler

Köpekleri pikap araca istiflediler

ekiplerin görüntüsü

Köpek Amatör Zabıta Trol 

-araçtan görüntü
-köpeklerin görüntüsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pikap kasasına istiflenen köpek videosu tepki çekti. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde zabıtaya ait pikap kasasına koyulan köpek görüntüleri büyük tepki topladı. Bir vatandaş tarafından amatör olarak kaydedilen görüntülerde zabıta aracına yarı baygın şekilde köpeklerin koyulduğu görüntülendi. Görüntülerde eldivenli bir şahsın da köpekleri kontrol ettiği gözlenirken, köpeklerin barınağa mı götürüldüğü ya da akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı