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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Köpekleri hedef alarak ateş ettiği iddia edilen sanığa 5 ay hapis cezası İzle

Köpekleri hedef alarak ateş ettiği iddia edilen sanığa 5 ay hapis cezası İzle

Barınaklardan köpek arşivi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

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- Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esenyurt’ta boş bir arazide tüfeğiyle, köpeklere doğru ateş ettiği iddia edilen A.O.’nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık A.O. ve avukatlar katılırken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman da duruşmada yer aldı. Duruşmada son savunmalar dinlendi. Sanık A.O., boş arazide sadece yeni aldığı tüfeğini denediğini, köpekleri öldürmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Boş arazide ateş açmasının hata olduğunu kabul ettiğini kaydeden sanık A.O. “iddia edildiği gibi köpekler hedef alınarak ateş açılmamıştır. Eğer köpeklere ateş açılmış olsaydı bölgede köpek ölüsüne falan rastlanırdı. Ancak böyle bir durumda yok. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.
Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.
Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.O.‘yu, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Olayın geçmişi Sanık A.O., 26 Ocak 2018’de Esenyurt’ta boş bir araziye giderek, tüfeğiyle ateş ettiği sırada müşteki M.Ç., aracıyla geçerken sanık A.O.’ya “Niye köpekleri öldürüyorsun” diye sordu. Sanık A.O., köpekleri öldürmediğini ve yeni aldığı silahını denediğini belirtti.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında sanık hakkında, “Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan 6 ay ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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