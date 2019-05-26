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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı İzle

Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı İzle

köpeklerin havlaması

Köpek Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-şahsın aracın üzerine atlaması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde başıboş köpekleri cep telefonu ile görüntülemek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan şahıs, bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. İznik'te ikamet eden S.A., yolda yürürken köpekleri karşısında görünce cep telefonu ile o anları görüntülemek istedi. Sağa sola havlayan grup halindeki başıboş köpeklere ıslık çalarak sakinleştirmeye çalışan S.A, bir köpeğin kendisine doğru koşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şaşkına dönen S.A., korkudan bir otomobilin üzerine çıkarak ısırılmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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