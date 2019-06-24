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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı

Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı

TİLKİN MAHSUR KALDIĞI YERDEN ÇIKARTILIŞI

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Karya Köpek Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Benzin 


- Gaziantep'te köpeklerden kaçan yavru tilki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi'nde köpeklerden kaçan bir yavru tilki Erenler Mahallesi İslahiye Devlet Hastanesi yakınında bulunan bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi. Burada mahsur kalan tilki için İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanlarından yardım istedi. Yiyecek bulamaması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen tilki, görevliler kurtarma çalışmaları esnasında koşarak, sığındığı tuvaletten çıktı. Yavru tilki bir süre sonra gözden kayboldu Tuvalete girmek istedi büyük bir şok yaşadı. Benzin görevlileri ihtiyaç gidermek için tuvalete girmek istediğinde büyük bir şok yaşadı. Tilki yavrusunu gören görevliler, bir süre tuvaleti kullanamadı. İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine haber veren görevliler, tilkinin çıkması ile birlikte rahat nefes aldı. (BŞ-SD-
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