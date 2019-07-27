Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köpekler ve drone ile arama çalışmaları sürüyor İzle

Köpekler ve drone ile arama çalışmaları sürüyor İzle

Arşiv görüntüler

( DÜZCE )- Kaan ve Sinem’i arama çalışmaları sürüyor DÜZCE

Köpek Sel Felaketi Felaket 


- Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki çocuğun aranmasına 10. günde de devam ediliyor. Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel nedeniyle kaybolan 7 kişiden 5'i arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu. Kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Tengel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrardan başladı.
JAK, AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ekipleri dere içinde olmak üzere toplam 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ile 22 kilometrelik hatta arama yapıyor.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı