Köpekler ve drone ile arama çalışmaları sürüyor



- Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki çocuğun aranmasına 10. günde de devam ediliyor. Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel nedeniyle kaybolan 7 kişiden 5'i arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu. Kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Tengel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrardan başladı.

JAK, AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ekipleri dere içinde olmak üzere toplam 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ile 22 kilometrelik hatta arama yapıyor.

