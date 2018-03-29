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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Köpekler onu 3 gün sonra karşılarında görünce sevinçten çıldırdı Haberi

Köpekler onu 3 gün sonra karşılarında görünce sevinçten çıldırdı Haberi

Şahsın bir anda çevresinin köpeklerle sarılması

Sosyal Medya Köpek Sokak Köpekleri Cep Telefonu Yaşlı Adam 

-köpeklerin şahsa olan sevgisi
-şahsın ne yapacağını şaşırması
-Görüntüyü çekenlerin konuşması
-detaylar

( RİZE )- Rize'nin Pazar ilçesinde tek başına yaşayan ve sokak köpeklerini çevreden topladığı gıdalarla besleyen 62 yaşındaki Hayati Ustaoğlu köyünden 3 gün sonra dönüşünde ilçede köpekler tarafından işte böyle karşılandı RİZE

- Rize'nin Pazar ilçesinde çekilen ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler sokak köpeklerinin kendilerini besleyen şahsı 3 gün sonra sokakta görünce yaşadıkları sevinci anlatıyor. Sokak köpekleri insanlar tarafından belki pek sevilmez ama Rize'nin Pazar ilçesinde çekilen bu görüntüleri izleyince, sokak köpeklerinin kendilerini besleyen bir insana sevgisine şaşırmadan edemeyeceksiniz. Pazarlı 62 yaşındaki Hayati Ustaoğlu ile sokak köpeklerinin sevgi görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Tek başına yaşayan ve sokak köpeklerini topladığı gıdalarla besleyen yaşlı adamın, köyüne gidip 3 gün uzak kaldıktan sonra döndüğü Pazar ilçe merkezinde köpeklerle karşılaştığı anda yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
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