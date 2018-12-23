Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Köpekler kamera karşısına geçti İzle

Köpekler kamera karşısına geçti İzle

Sokak köpekleri

Köpek Kamera Arkası Sokak Köpekleri Oyunculuk Sinema Filmi 

-Filmi seti
-Röportajlar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sokak köpeklerinin başrol oynadığı filmin çekimleri yapıldı. Köpekleri kamera karşısına geçirmekte zorlanan ekibin kamera arkası halleri renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Beykoz’da çekimleri yapılan filmin başrolünde sokak köpekleri oynatıldı. Hayvanları kamera karşısına geçirmekte zorlanan set ekiplerinin kamera arkası halleri renkli görüntülere sahne oldu. Çekimleri iki hafta süren “Sokağın Çocukları” adlı filminde oynayan oyuncuların tamamı gönüllü olarak rol aldı. Sosyal proje kapsamında çekilen filmin yönetmenliğini Ahmet Faik Akıncı, Vecihi Ener oyuncuları ise hayvanseverlerden oluşuyor. Filmde rol alan oyuncu Burhan Sırmabıyıkoğlu, “Beykoz ormanlarındaki son çekimimiz yapıyoruz. Sosyal projemiz olan ‘Sokağın Çocukları’ hepimiz için çok önemli bir projeydi ve burada gönüllü olarak oyunculuk yaptık. Çok güzel ve çok zevkli geçti setlerimiz. Şuanda da Beykoz ormanlarında son setimizi yaparak sinema filmimizin sonuna gelmiş olacağız. Başrolde hayvanlar oynuyor biz ikinci plandayız. Çünkü burada bir hedef var. Sokakta yaşayan hayvanlara daha güzel imkanlar sağlamak tamamen bu düşünceyle yazılmış senaryo ve uygulanmış sinema filmidir” dedi.
Hayvan sevgisine dikkat çeken filmin yönetmeni Vecihi Ener: “Burada hayvansever olarak katkım olsun istedim. Hem hayvanları çok sevmenin hem de mesleğimin verdiği güzellikle en başa geçtim. Filmi yönetiyorum. Sokak hayvanları bizler için çok çok değerli. Onlara bakmak, onlara şefkat göstermek gerekiyor. Yeter ki kötülüğümüz dokunmasın. Onlara bizler kadar kıymetli. Ben de bunları daha önceden belirlenmiş senaryo yazılmış aldım, okudum aşık oldum. Geldim çekiyorum “şeklinde konuştu”
İlgili Foto Galeriler
Tolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştuTolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştu
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
Minik Oyuncunun İnanılmaz Değişimi!Minik Oyuncunun İnanılmaz Değişimi!
İşte O Sahneler Böyle Çekiliyor…İşte O Sahneler Böyle Çekiliyor…
Arzu Film, Yeşilçam'ın En Özel Karelerini YayınladıArzu Film, Yeşilçam'ın En Özel Karelerini Yayınladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı