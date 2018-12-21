Köpekler bayıltılarak ormanlık alana atıldı

-ormanlık alana atılan köpeklerin bakım evi ambulansına taşınmasından görüntü

-HAYDOS başkanı Türkan Dağdelen ile röp.

-bakım evinden detay görüntü



( MUĞLA )- Bayıltılarak ormanlık alana atılan köpeklere HAYDOS sahip çıktı MUĞLA



- Muğla’da, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, çok sayıda köpeğin bayıltılarak ormanlık alana atılmasına tepki gösterdi. Dalaman ilçesi Bülüşlü mevkiindeki HAYDOS bakım evinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda 11 köpeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini anlatan HAYDOS Başkanı Dağdelen, yetkilileri göreve çağırdı. Dağdelen, yaşanan duruma tepki göstererek; “Bir vatandaşın ihbarı ile harekete geçtik. Vatandaş, Türkan hanım yolun üstünde köpekler yatıyor ve köpeklerin hepsi felç, bir tanesini kaldıramadım dedi.

Yavru köpek mi, ölmek üzereler mi, can mı çekişiyorlar diye sordum. Hayır kocaman köpekler dedi.

Hemen olay yerine gittik, bu konuda çok tecrübeliyim, köpeklere anestezi verildiğini anladım. Toplam 11 köpek baygın, yolun üstüne atılmış, çok yeni olduğu belli. Daha sonra güvenlik kameralarına baktık. Oraya o saatlerde geçen tek araç Dalaman Cezaevinin resmi aracı, olamaz dedik. Onların yapmış olması mümkün değil. Köpeklerin tamamı tavuk kustuğu için aklımıza yine tek gelen yer orası. Veteriner hekimi aradım, ısrarımdan sonra kendisi cevap verdi. Konuyu doğruladı. Ben yaptım dedi.

Mahkumları ısırdığını, mallara zarar verdiğini söyledi.



Olay yargıya intikal ettiği için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama veteriner hekimler yeminlidir. Veteriner hekimler hayvanları anestezi ile bayıltıp çam ormanına atmaz. Tam tersine hayvanları yaşatmak için olan bir meslektir.” açıklamasında bulundu. HAYDOS ekipleri ormanlık alanda yol kenarına atılan köpekleri hayvan ambulansı ile bakım evine götürdü. (CC-MB-

