Köpek yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi öldüren yöneticiye 25 yıl hapis cezası İzle

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( BURSA )- Kasten değil olası kasttan ceza aldı BURSA



- Bursa’nın Mudanya ilçesinde daha önce beslediği köpek yüzünden aralarından husumet bulunan kayınpeder ve damadı öldüren zanlı olay günü aldığı darp raporu sebebiyle haksız tahrik indiriminden faydalanarak toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa’nın Mudanya ilçesinde, ocak ayında meydana gelen olayda, yöneticisi olduğu apartmanda beslediği köpekten rahatsız oldukları gerekçesi ile aralarında husumet bulunan komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) kavga ederken tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk (38), son kez hakim karşısına çıktı. "Tabancamda 9 mermi vardı" Tutuklanan apartman yöneticisi ve emlakçı Konuk hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya sanık Konuk’un avukatları, müştekiler, Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ve avukatları katıldı.

Konuk, “Kocalarını doldurup benim üzerime yolladılar. Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Site de, bir gün köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe çorba verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darp etmeye başladılar. Kamelyadaki olay ve eşime saldırı aklıma geldi. Korku ve panik halinde havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım” dedi.

Konuk, son sözünde “Benim öldürme kastım yoktu. Onlar bana karışmasaydı ben evime gidiyordum. Olay tamamen maktüllerin bana saldırmasından dolayı kaynaklanmıştır. Arbede sırasında korku ve panik halindeyken havaya ateş ettim” dedi.

Üç müebbette ağır tahrik indirimi Öldürülen Ali Çelik’in babası, duruşmada sanık avukatlarının savunmaları karşısında tepki gösterince, polis tarafından salonun dışına çıkarıldı. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını, maktül Ali Çelik için ağır tahrik altında adam öldürmek suçundan önce ömürboyu, sonra 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen’e karşı ise ağır haksız tahrik olası kastla adam öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal’ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DE-AF

