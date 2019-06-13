Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı İzle

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı. Çınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmece köyünde M.V.Y.’ye ait köpekte kuduz tespit edildi. Köpek, görevliler tarafından imha edilirken, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım