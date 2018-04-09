Köpek keçileri ahıra geri getirince çobanın öldüğü ortaya çıktı İzle

-Sabah ormanda arama kurtarma çalışmaları



( BURSA )- Ormanda kaybolan çobanın 2 gün sonra cesedi bulundu BURSA



- Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanda kaybolan çobanın 2 gün sonra cesedi bulundu. Çoban Köpeğinin keçileri ahıra geri getirmesiyle çobanın kaybolduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Pınar Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü 61 yaşındaki 5 çocuk babası Halil Çakmak keçi sürüsünü otlatmak için köy yakınındaki ormana gitti. Havanın kararmasının ardıdan Çakmak'a ait 85 keçi çoban köpeği ile birlikte ahıra dönünce yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD, JÖH, Jandarma Köpek Arama, İlçe Jandarma ekipleri ve köylülerin sabaha kadar arama çalışmaları sonucunda herhangi bir ize rastlanamadı. Arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Jandarma ve AFAD ekipleri Pınar Mahallesine 4 kilometre uzaklıkta, Kışla Mevkiindeki çamlık alanda Halil Çakmak'ı yüz üstü yerde yatar halde buldu. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Çakmak'ın öldüğü belirlendi. 2 yıl önce kalp ameliyatı olan Çakmak'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AE-UGR-

