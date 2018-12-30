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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Köpek beslediği için tartıştığı komşularına ve polise pompalı tüfekle ateş açtı

Köpek beslediği için tartıştığı komşularına ve polise pompalı tüfekle ateş açtı

polisin ikna etme çabaları

Tahkikat Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-şahsın bağırması
-olay yerine gelen ekiplerin uzun namlulu silahlar ile nöbet tutması
-olay yeri yoğun güvenlik önlemi
-şahsın elinden alınan pompalı tüfek detay
-polis ekipleri detay
-şahsın gözaltına alınması detay
-şahsın açıklamaları detay
-şahsın arabaya bindirilmesi detay
-şahıstan detay
-detaylar

( BURSA )- Silahlı saldırgan:" Komşularıma ateş açtım pişman değilim"- Silahlı saldırgan Bursa emniyetini ayağa kaldırdı BURSA

- Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile komşularına ve kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi uzun namlulu silahlar ile sokakta güvenlik çemberi oluşturdu. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı. Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi 5. Ay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce köpek beslediği için komşuları ile tartışan Yaşar G. (40) gece saatlerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde bulunan pompalı tüfeği alarak tartışığı komşularını kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan çevredeki diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis saldırgan şahsı sakinleştirmek istedi fakat alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri uzun namlulu silahlar ile sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası ardından şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Emniyete götürülmek üzere evden çıkarılan Yaşar G. komşularına bilerek ateş açtığını ve pişman olmadığını belirtti.
Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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