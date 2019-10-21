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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi Video

Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi Video

yanan evden görüntüler

Genç Kız Polis Gözyaşı Polis Ekipleri Trol 

-sima Ç.'nin sinir krizi geçirmesi, kaldırımda oturup ağlaması
-itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-sokağa dökülen mahalleliden görüntüler
-polis ekiplerinden görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı. Çıkan yangında Sima Ç. evden çıkmayı başarırken köpeği ise içeride yanarak can verdi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç saatlerce gözyaşı döktü. Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı.
Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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