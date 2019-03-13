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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi

- Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi

yanan eve girmesi

Sosyal Medya Köpek Yangına Müdahale 

-köpeğiyle çıkışı
-detay

( CALİFORNİA ) - Köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi CALİFORNİA

- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam olaydan hafif yaralarla kurtuldu. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, köpeğini kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin arasından yanan eve girdi. Kısa bir süre sonra köpeğiyle birlikte dışarı çıkan adam sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edildi. Yangında hafif yaralanan 3 çocuk babası Jose Guzman, “Bana veya ikimize bir şey olabileceğini biliyordum. O an bunu düşünmedim. Bu köpek benim ailemin bir parçası. Bunu ailemdeki herkes için yaparım” dedi.

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