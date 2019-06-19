Köpeğine sokak kedisini parçalattı,” Hayvan severim” diye kendini savundu

-Zanlının adlı tıp biriminden çıkarılması

-Zanlının kendini savunması

-Adli tıp genel görüntüsü



( ADANA )- Adana’da sokak kedisini pitbull cinsi köpeğine parçalatan 19 yaşındaki genç gözaltına alındı ADANA



- Adana’da pitbull cinsi köpeğin sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki genç ve yanından bulunan bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç kendisini,” Bende bir hayvan severim” diye savundu. Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde 19 yaşındaki D.M.S pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatarak öldürdü. Olay anını vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın şüphelisi D.M.S ile yanında bulunan arkadaşı B.F (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından D.M.S köpeğinin kasten saldırtmadığını savundu. D.M.S şunları söyledi,” Ben de bir hayvan severim fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğimi müdahalede bulunamadım. Ben de korktum” dedi.

Şüpheli daha sonra Denizli Polis Merkezine götürüldü. (CNK-

