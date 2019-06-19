Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğine sokak kedisini parçalattı,” Hayvan severim” diye kendini savundu

Köpeğine sokak kedisini parçalattı,” Hayvan severim” diye kendini savundu

Kedi ile köpeğin görüntüsü

Akalan Sokak Kedisi Pitbull Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Zanlının adlı tıp biriminden çıkarılması
-Zanlının kendini savunması
-Adli tıp genel görüntüsü

( ADANA )- Adana’da sokak kedisini pitbull cinsi köpeğine parçalatan 19 yaşındaki genç gözaltına alındı ADANA

- Adana’da pitbull cinsi köpeğin sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki genç ve yanından bulunan bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç kendisini,” Bende bir hayvan severim” diye savundu. Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde 19 yaşındaki D.M.S pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatarak öldürdü. Olay anını vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın şüphelisi D.M.S ile yanında bulunan arkadaşı B.F (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından D.M.S köpeğinin kasten saldırtmadığını savundu. D.M.S şunları söyledi,” Ben de bir hayvan severim fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğimi müdahalede bulunamadım. Ben de korktum” dedi.
Şüpheli daha sonra Denizli Polis Merkezine götürüldü. (CNK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı