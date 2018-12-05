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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğin saldırdığı yavru karacayı motosikletli genç kurtardı

Köpeğin saldırdığı yavru karacayı motosikletli genç kurtardı

Cep telefonu görüntüsü

Köpek Ormanlı Cep Telefonu Saldırı Hayvan 

-köpeğin saldırı anı
-karacanın tellere takılması
-Gencin karacayı alıp tellerin ardına geçirmesi ve doğaya koşması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eskipazar ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yavru karaca, ormanda motosikleti ile gezen genç tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Başpınar köyünde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda bir köpek karacayı kovalamaya başladı.
Ormanlık alanda motosikleti ile dolaşan 21 yaşındaki Burak Köklü isimli genç, köpek tarafından kovalanan karacayı gördükten sonra kurtarmak için müdahalede bulunarak köpeği uzaklaştırdı. Korkudan dolayı olay yerinden kaçmaya çalışan karaca bahçenin dikenli tellerine çarparak yere düştü. Karacanın yere düştüğünü gören genç, hayvanı kucağına alarak tellerden geçmesini sağladı. Kendini toparlayan karaca olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Köpeğin yavru karacayı kovaladığı ve kurtarma anını cep telefonu ile kaydeden Burak Köklü, motosikleti ile gezerken köpeğin karacayı kovaladığını gördüğünü belirterek, “Zor durumda olan karacayı köpeğin saldırısından kurtardım. Sonrasında tellere çarpan karaca yere düştü ve kucağıma alarak olay yerinden uzaklaşmasını sağladım. Herkes vurmak için yakalamak ister ama ben kurtarmak için böyle bir harekette bulundum. Yavru karacanın sağ salim bir halde doğasına kavuşturduğum için mutluyum” dedi.

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