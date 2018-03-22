Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Köpeğin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör çıktı Haberi

Köpeğin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör çıktı Haberi

Köpekten detaylar

Sokak Köpeği Köpek Ameliyat Hayvan Trol 

-Ameliyat
-Röportaj

( SİVAS -HD)- Sivas’ta Belediye veterinerleri tarafından ameliyat edilen sokak köpeğinin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör alındı SİVAS

- Sivas’ta Belediye veterinerleri tarafından ameliyat edilen sokak köpeğinin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör alındı. Sivas’ta karın kısmında ilginç kitle bulunan sokak köpeği, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavi edildi. Karın kısmında oluşan büyük kitle nedeniyle hayatı tehlikeye giren sokak köpeği vatandaşlar tarafından fark edildi. Tedavisi için Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edilen köpek, burada uzman Veterinerler tarafından kontrol altına alınan köpeğin, karın kısmındaki kitlenin tümör olduğu anlaşıldı. Tümör yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonla alındı. 2 kilo 200 gramlık tümör görenleri şaşkına çevirdi. Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Avcı zor bir operasyon olduğunu belirtip, “Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine memesinde tümör tespit ettiğimiz hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hayvanımızın memesinden iki kilo on gram büyüklüğünde bir tümör çıkardık. Yaklaşık üç hafta boyunca sürecek olan tedavinin ardından hayvanımız eski sağlığına kavuşmuş olacak.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı