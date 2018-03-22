Köpeğin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör çıktı

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( SİVAS -HD)- Sivas’ta Belediye veterinerleri tarafından ameliyat edilen sokak köpeğinin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör alındı SİVAS



- Sivas’ta Belediye veterinerleri tarafından ameliyat edilen sokak köpeğinin karın kısmından 2 kilo 200 gram tümör alındı. Sivas’ta karın kısmında ilginç kitle bulunan sokak köpeği, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavi edildi. Karın kısmında oluşan büyük kitle nedeniyle hayatı tehlikeye giren sokak köpeği vatandaşlar tarafından fark edildi. Tedavisi için Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edilen köpek, burada uzman Veterinerler tarafından kontrol altına alınan köpeğin, karın kısmındaki kitlenin tümör olduğu anlaşıldı. Tümör yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonla alındı. 2 kilo 200 gramlık tümör görenleri şaşkına çevirdi. Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Avcı zor bir operasyon olduğunu belirtip, “Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine memesinde tümör tespit ettiğimiz hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hayvanımızın memesinden iki kilo on gram büyüklüğünde bir tümör çıkardık. Yaklaşık üç hafta boyunca sürecek olan tedavinin ardından hayvanımız eski sağlığına kavuşmuş olacak.” dedi.



