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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu İzle

Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu İzle

Tavşanın tedavi edilmesi

Hayvan Severler Köpek Tedavi Süreci Saldırı Hayvan 

-Tavşan
-Röportaj
-Tavşanın parkta dolaşması
-Tavşanın gözleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Tedavi süreci 2 hafta süren tavşanın son hali duygulandırdı- Minik tavşan şimdi kendi halinde beslenebiliyor İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sahibi tarafından tasması çıkarılan bir köpeğin ısırarak yaraladığı minik tavşan, yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecinin ardından iyileşti. Küçükçekmece Belediyesi tarafından tedavi süreci tamamlanan sevimli tavşan sahiplendirilmek için bekliyor. Küçükçekmece’de 15 Ekim’de parkta yaşanan bir olayda tasması çıkarılan bir köpek, park içerisinde bulunan bir tavşanın boğazını ısırarak yaraladı. Yaralı tavşanı bulunduğu yerden alan bir vatandaş, tedavi olması için Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’ne teslim etti. Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan minik tavşanın tedavi süreci 15 gün sürdü. Yaralı tavşanın tedavi sürecinde veteriner hekimler tarafından titiz bir çalışma yapılarak zarar gören dokuları iyileştirildi. Sağlığına kavuşan tavşan şimdi özgürce hareket edebiliyor. Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde barınmaya devam eden tavşan sahiplendirilmek için bekliyor. “Tedavi süreci biraz uzun sürdü” Tavşanın sağlığına kavuştuğunu söyleyen Veteriner Hekim Süleyman Kahraman “Hayvan parkta köpeklerin saldırısına uğramış. Bize geldiğinde açık yarası ve enfekte yarası vardı. Bu noktada tedavilerini gerçekleştirdik. Bakımlarını yaparak hayvanın sağlığına kavuşmasını sağladık. Tedavi süreci biraz uzun sürdü. Enfekte dokular temizlendi ama ardından tekrar enfeksiyon kaptı. Açık yara tedavisine bıraktık. Şu an durumu iyi yarası tamamen kapandı. Tavşan sağlığına kavuştu. Bundan sonraki süreçte hayvan severlerimiz ya da buraya gelip hayvanımızı sahiplenmek isteyen bir vatandaşımız çıktığı takdirde sahiplendireceğiz. Yuvasına kavuşacak” şeklide konuştu.

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