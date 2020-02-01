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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğin fırında ekmek nöbeti

Köpeğin fırında ekmek nöbeti

Fırının önünde bekleyen sokak köpeği

Sokak Köpeği Köpek Hayvan Sokak Hayvanları 

-Nihat Kahraman isimli çalışanın sokak köpeğinden patisini uzatmasını istemesi
-Köpeğin patisini uzatması
-Köpeğin poğaça alıp uzaklaşması
-Nihat Kahraman isimli çalışanın konuşması

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli'de aç kalan sokak köpeği yemek ihtiyacını fırından karşılıyor. Merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Nihat Kahraman'a ait fırın her gün aynı sokak köpeğini ağırlıyor. Fırın sahiplerinin Coni isimini koyduğu sokak köpeği, aynı saatlerde gelerek ekmek nöbeti tutuyor. Ekmek nöbeti tutan köpeği Kahraman ve ailesi her gün besleyerek hayvana sahip çıkıyor. Köpeğin her akşam mutlaka fırına uğradığını belirten işletme sahibi Nihat Kahraman;" Ben, eşim ve oğlum poğaça, kalmışsa pizza, lahmacun veriyoruz. Onun gibi gelen birkaç köpek daha var. Kış zor. Köpeklerin karnını doyurmak lazım. Servise çıktığım zaman da denk gelen sokak hayvanlarını besliyorum. Bu konuda herkes duyarlı olmalı” dedi.
(ET-HİV-
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