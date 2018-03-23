Köpeği tostla kandırıp çalmış - MUŞ İzle

- Köpeğin tost ile kandırılarak çalınmasının güvenlik kamera görüntüsü - Muş 'ta bir iş yerini soyduğu ve akaryakıt istasyonundaki Kangal cinsi köpeği tostla kandırarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı - Köpeğin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildiMUŞ (AA) - Muş 'ta bir iş yerini soyduğu ve akaryakıt istasyonundaki köpeği tostla kandırarak çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki iş yerinde yaşanan hırsızlık ve kentteki bir akaryakıt istasyonundan Kangal cinsi köpeğin çalınması üzerine harekete geçti.Ekipler, güvenlik kameralarının da yardımıyla zanlı F.D'yi kent merkezinde gözaltı aldı.Zanlının evinde yapılan aramada iş yerinden çalındığı belirlenen gümüş kupa, modem, monitör, kulaklık, mikrofon, klavye, kalemlik, ahşap oymalı süs, ses kayıt cihazı, yazıcı, iki hoparlör ve bilgisayar kabloları ele geçirdi. Ekipler, iş yerinden çalınan köpeği de buldu.Çalıntı eşyalar ve köpek, sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada köpeğin, yemesi için tost gösterilerek kandırılıp çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.