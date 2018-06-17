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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Köpeği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli denetimli olarak ikinci kez serbest bırakıldı Haberi

Köpeği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli denetimli olarak ikinci kez serbest bırakıldı Haberi

-Şüpheli ve oğlunun adliyeden çıkışı

Sosyal Medya Sokak Köpekleri Çalışan Gazeteciler Cep Telefonu Pompalı Tüfek 

--Şüphelinin gazetecilerin üzerine yürümesi
-arşiv görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Kuşadası’nda bayramın birinci günü bir köpeğe pompalı tüfekle ateş açıp yaralayan ve serbest bırakılmasının ardından kamuoyu tepkisi üzerine savcılık talimatıyla ikince kez gözaltına alınan 69 yaşındaki şüpheli denetimli olarak serbest bırakıldı. Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.O.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç. isimli bir kişi, sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başlamış ve ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açmıştı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetmişti. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin B.Ç. ile oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit edilmişti. Gözaltına alınan ve poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba için tekrar gözaltına kararı verirken, oğlunun da ifadesi alındı. Polis tarafından dün tekrar yakalanan B.Ç. ikinci kez gözaltına alınırken, savcılık kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Geceyi nezarette geçiren B.Ç., poliste ifadesinin alınmasının ardından bugün Kuşadası’nda adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgulamasının tamamlanmasıyla mahkemeye sevk edilen B.Ç. denetimli olarak serbest bırakıldı. Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren B.Ç., adliye çıkışında görüntü almaya çalışan gazetecilerin üzerlerine yürüyerek sözlü saldırıda bulundu. (MB-
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