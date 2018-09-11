Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen zanlıya 2 yıl hapsi istemi

-arabanın arkasına bağlanan köpeği sürüklenmesi

-bilgisayarda görüntüleri izlemeleri

-röportaj

-zanlının adliyeye çıkarılması

-adliyeden detay görüntü



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple köpek bağlayıp sürükleyen zanlı hakkında, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açıldı. Fethiye - Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek çekilmesi sosyal medyadan paylaşılınca polise çok sayıda ihbar geldi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, aracı kullanan şahsın Ramazan D. (55) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca 5199 sayılı hayvanların korunması hakkındaki kanun ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezaları yazılan Ramazan D’ye bu kez de trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldığı öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Seydikemer ilçesinde köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açılmıştır'' denildi. Ayrıca Fethiye Belediyesi Hayvan barınağında tedavi edilen ve “Aslan” ismi verilen köpek ise Fethiye Belediyesi tarafından Turizm Zabıtası olarak görevini sürdürüyor.

