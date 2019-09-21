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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeği öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

Köpeği öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevkiKadıköy'de köpeği öldürdükleri iddia edilen üç kişi yakalandı - Köpeği silahla vurduktan sonra balkondan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, bir köpeği silahla vurduktan sonra balkondan attıkları iddia edilen üç kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de Dumlupınar Mahallesi'nde bir evden silah sesi geldiği ve balkondan bir köpeğin atıldığı ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Söz konusu adrese giden ekipler, balkonda kan izleri ve iki adet boş kovan tespit etti. Evin karşısında yapılan incelemede ise bir köpek öldürülmüş halde bulundu.Evde bulunan Ayhan I. gözaltına alındı.Ev sahibinin de yakalanması için çevrede çalışmasını sürdüren ekipler, bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ev sahibi Seçkin Yaşar C. ile Berat A yakalandı.Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Köpek Akalan Irak Trol 

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