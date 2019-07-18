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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köpeği dereye atan işçiye 'Hayvanlara Bakma' görevi

Köpeği dereye atan işçiye 'Hayvanlara Bakma' görevi

ARŞİV

( RİZE )- Kalkandere ilçesinde bir ay önce yavru köpeği dereye atan Sefer Kayacı'ya anlamlı görev RİZE

Temizlik İşçisi Güvenlik Kamerası Köpek Yavrusu Sokak Köpekleri Dere Yatağı 


- Geçtiğimiz ay Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu süpürge ile dere yatağına atan temizlik işçisi Sefer Kayacı'nın belediyedeki görevi değişti. Kalkandere ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Belediye'de temizlik işçisi olarak çalışan Sefer Kayacı yavru köpeği süpürge ve kürek ile dere yatağına atmış ve kamuoyunda büyük tepki almıştı. Haberin yayılması üzerine kamuoyundan özür dileyen Sefer Kayacı mahkemece 773 lira para cezasına çarptırılmıştı. Tüm köpekler ona emanet Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım önceki ay temizlik işçisinin köpek yavrusunu dereye atması sonucunda ilçe adına Türkiye genelinde kötü bir izlenim bıraktığını belirterek “Temizlik işçimize gerekli cezalandırmalar yapıldı. Belediye olarak bizde bir esnafımızın arka bahçesinde beslediği köpeğin bakımı ile tüm sokak köpeklerinin bakımını kendisine yükledik. Bundan sonra ilçemizde bulunan tüm sokak köpeklerinin bakımı Sefer Kayacı'ya ait. Tüm sorumluluk onun” dedi.

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