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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı - KOCAELİ

Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı - KOCAELİ

- Veterinerin önünde bekleyen polis aracı - Öldürülen köpek - Köpeğin sahibi Gökhan Y'yi arkadaşlarının teselli etmesi - Zanlının getirildiği polis karakolu Kocaeli 'de köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.Bu arada köpeğin sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Y'yi arkadaşları teselli etti.

Polis Aracı Köpek Polis Karakolu Polis Ekipleri Grup Genç 

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