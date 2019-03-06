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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani serbest bırakıldı

Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani serbest bırakıldı

arşiv

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Adli Kontrol Jandarma Köpek İşkence 


- İzmir'in Bergama ilçesinde “Paşa” isimli köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sürükleyen şahsın Bergama’da ikamet eden Mustafa H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı.
Tepkilerin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Mustafa H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşkenceye uğrayan "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
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