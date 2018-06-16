Köpeğe pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı

-Köpeğin vurulma anının görüntüsü

-AKUT'un arama çalışmasından görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası’nda bayramın birinci günü bir köpeğe pompalı tüfekle ateş açıp yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, savcılık tarafından serbest bırakılan baba ve oğlu savcılık talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Bilindiği gibi, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.O.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç., isimli bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı.

Ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.

Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki Bilgin Ç. İle 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba ve oğlu için tekrar gözaltına kararı verdi. Polis tarafından tekrar yakalanan baba ve oğlu ikinci kez gözaltına alındı. Savcılığın kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

