Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğe pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı

Köpeğe pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlu tekrar gözaltına alındı

-ARŞİV-

Sosyal Medya Sokak Köpekleri Cep Telefonu Avcılık Pompalı Tüfek 

-Köpeğin vurulma anının görüntüsü
-AKUT'un arama çalışmasından görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda bayramın birinci günü bir köpeğe pompalı tüfekle ateş açıp yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, savcılık tarafından serbest bırakılan baba ve oğlu savcılık talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Bilindiği gibi, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.O.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç., isimli bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı.
Ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.
Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki Bilgin Ç. İle 39 yaşındaki oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. İHA tarafından ortaya çıkarılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba ve oğlu için tekrar gözaltına kararı verdi. Polis tarafından tekrar yakalanan baba ve oğlu ikinci kez gözaltına alındı. Savcılığın kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı