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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğe eziyet edildiği iddiası - KIRKLARELİ Haberi

Köpeğe eziyet edildiği iddiası - KIRKLARELİ Haberi

- Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in konuşması Kırklareli 'nde köpeğe eziyet edildiği iddiası - Kırklareli 'nde köpeği aracın arkasına bağlayıp çektiği iddia edilen kişiye, 773 lira idari ceza kesildi - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Olayı yapan vatandaşımızı Emniyet Müdürlüğümüzün yakalaması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 773 lira kabahatler kanunundan ceza kesildi. Kanunen yapmamız gerekenleri yaptık"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde köpeği aracın arkasına bağlayarak çektiği öne sürülen kişiye, 773 lira idari ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, iki gün önce Pınar Mahallesi hemzemin geçit mevkisinde bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin çekilerek götürüldüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini ve adresini tespit etti.Köpeğin sahibi C.Ç'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 773 lira idari para cezası kesildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir köpeğini aracın arkasına bağlanarak çekildiğine ilişkin görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini söyledi.

Köpeğin sahibinin kısa sürede kimlik tespiti yapılarak yakalandığını aktaran Bilgin, toplumun hayvan hakları konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, bu tür haberler ile toplumun önüne çıkmanın da doğru olmadığını kaydetti.
İnsanların hayvan hakları konusunda duyarlılığının artması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Olayı yapan vatandaşımızı Emniyet Müdürlüğümüzün yakalaması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 773 lira kabahatler kanunundan ceza kesildi. Kanunen yapmamız gerekenleri yaptık. Emniyet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Nasıl ki insana değer vermemiz gerekiyorsa, hayvanlara da bu şekilde değer vermemiz gerektiğini, bu konuda duyarlılığın ve toplum bilincinin de artması gerekiyor." diye konuştu.
C.Ç ise emniyetteki ifadesinde, otomobilin koltuklarına zarar vermemesi için köpeği araca bağlayarak götürdüğünü belirtti.
Hata yaptığını anladıktan sonra köpeği araca yeniden aldığını ifade eden C.Ç, "Herkesten ve hayvan severlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım." dediği öğrenildi.

Hayvan Hakları Hayvan Severler Hemzemin Geçit Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

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