Köpeğe çarpmamak için takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

-Yan yatan araçtan detay

-Ekiplerin çalışmaları



( MARDİN )- Baba köpeğin hayatını kurtardı 2 evladını kaybetti MARDİN



- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görgü tanıklarına göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan araç kontrolden çıkarak attı. Sürücü Tacettin Yavuz aracın içinde bulunan iki evladını kaybetti. Araçta bulunan diğer aile üyeleri olan 6 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ağır yaralandı. Mardin'de Ceylanpınar istikametinden Kızıltepe ilçesine gelen Yavuz ailesi yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile takla attı. Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Kızıltepe Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ceylanpınar istikametinden Kızıltepe'ye gelen Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 SA 191 plakalı otomobilin önüne aniden çıkan köpek yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden baba Tacettin Yavuz otomobil ile takla attı. Tacettin Yavuz köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra ile direksiyon hakimiyetini kaybederek defalarca takla atmasının ardından yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Kızıltepe İtfaiyesi ve jandarma görevlileri kazada araç içine sıkışan yaralıları hastaneye yetiştirmek için dakikalar ile yarıştı. Kontrolden çıkan araçta bulunan Tacettin Yavuz’un kızı olduğu öğrenilen 10 yaşında ki Berfin Yavuz olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırılan 6 yaralıdan ismi öğrenilemeyen bir çocuk daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Tacettin Yavuz’un 2 çocuğu hayatını kaybederken, eşi , araç içinde bulunan annesi ve çocukları olan 6 kişinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

