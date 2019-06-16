Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarpıp takla attı Haberi



- Gaziantep'te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaza yaptı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Burada seyir halinde olan 20 BSC 07 plakalı araç önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden S.B. idaresindeki araç, önce yol kenarında bulunan ağaçlara sonrasında ise istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ve Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

