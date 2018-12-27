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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Kaza yerinden görüntü hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Sağlık Ekibi Köpek Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 


- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisinin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar mevkii Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi önüne köpek çıkan seyir halindeki 34 LAT 202 plakalı servis minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ani manevrası sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan arasın yol kenarına devrilmesi sonucu araç içindeki 7 işçi yaralandı. Araç içindeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkılştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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