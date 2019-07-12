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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç yan yattı : 1 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç yan yattı : 1 yaralı

-araçtan detay

Polis Jandarma 

--polis ve jandarmadan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 FKH 56 plakalı otomobilin sürücüsü F.K., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucunda otomobil, refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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