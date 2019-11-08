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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için kamyoneti ile kaza yaptı - ERZİNCAN

Köpeğe çarpmamak için kamyoneti ile kaza yaptı - ERZİNCAN

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar - Kaza yerinde polis ekiplerin inceleme yapması - Kamyonet sürücüsü Doğan Sancı'nın konuşması Erzincan 'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için kamyoneti ile kaza yaptıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bir sürücünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrilen kamyoneti hasar gördü.Doğan Sancı'nın kullandığı 24 AJ 060 plakalı kamyonet, sürücüsünün Erzincan - Erzurum kara yolunun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.Bu sırada aynı yolda ilerleyen Abdulkadir Eren'in kullandığı 24 EA 673 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet Tayip Yıldız idaresindeki 24 DL 030 plakalı otomobile çarptı.Yaralanan olmayan olayda söz konusu 3 araçta hasar oluştu.Kamyonet sürücüsü Sancı gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, diğer 2 aracın sürücüsünün de bu olaya bakarken kaza yaptığını öne sürdü.Olay sebebiyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların ekiplerce çekilmesi sonrası normale döndü.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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