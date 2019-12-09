Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi İzle

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi İzle

Devrilen kamyon

Acil Servis 112 Acil Servis Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kum
-Çalışmalar
-Kamyonun vinç ile kaldırılması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Tuzla’da seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilerek yolda yan yattı. Köpeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Tuzla Akfırat mevkii Kılıç Ali Reis Bulvarında geçtiğimiz gün meydana geldi. Kasası dolu hafriyat kamyonu ile seyir halinde olan Yakup Aymak, bir anda önüne köpeğin çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon yola devrilerek yan yattı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon kasasındaki yük kepçe ile boşaltılırken devrilen kamyon vinç ile kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı