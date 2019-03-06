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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Haberi

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Haberi

Motosiklet sürücüsüne 112 müdahale ediyor

( BURSA ) BURSA

Köpek Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'nın İznik ilçesinde motosikleti ile köpeğe çarpan sürücü yaralandı. Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Orhangazi istikametinde ilerleyen 16 FCZ 41 plakalı motosikletin sürücüsü M.Y (60), önünde beliren köpeğe çarptı. Yola savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı M.Y, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
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