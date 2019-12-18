Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

-köpekten detay



( HATAY )- Hatay’da, yola atlatan köpeğe çarpan motosikletli, devrilen motosikletiyle beraber refüje çarparak durabildi HATAY



- Hatay’ın Antakya ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletiyle beraber orta refüje çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, köpek ise telef oldu. Kaza, Antakya-İskenderun Karayolu Kavaslı mevkisinde meydana geldi. Motosikletiyle sol şeritte ilerleyen 31 AG 281 plakalı motosiklet sürücüsü yola atlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletli, motosikletiyle beraber orta refüje çarparak durabildi. Kazada ismine ulaşılamayan motosiklet sürücüsü yaralanırken, köpek ise telef oldu. (MBY



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